NBA : Fizdale et les Knicks, c'est terminé !

La défaite 92-129 contre Denver au Madison Square Garden jeudi aura été celle de trop pour David Fizdale ! L’entraîneur des New York Knicks est le premier coach NBA à être limogé cette saison, comme l’annonce le toujours très bien informé Adrian Wojnarowski d’ESPN. L’entraîneur de 45 ans, arrivé en début de saison dernière, paie les très mauvais résultats de la franchise de Big Apple. La saison passée, les Knicks ont terminé avec le pire bilan de la Ligue (17 victoires – 65 défaites), et cette saison est partie sur les mêmes bases, avec seulement quatre victoires (contre Chicago, deux fois contre Dallas et contre Cleveland) pour 18 défaites ! Celle contre les Nuggets jeudi a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase pour les dirigeants de la mythique franchise, qui ont également décidé de licencier l’assistant de David Fizdale, Keith Smart. Les autres assistants, Mike Miller et Pat Sullivan devraient assurer l'intérim et prendre place sur le banc.

Knicks fired coach David Fizdale, league source tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 6, 2019





L'effet R.J. Barrett n'a pas eu lieu



L’ancien coach de Memphis, où il n’était resté qu’un an et demi (2016-17), avant d’être limogé alors qu’il avait signé un contrat de quatre ans, n’a jamais réussi à tirer le bénéfice d’un groupe qui n’est certes pas le plus talentueux de NBA, mais sans doute pas le pire non plus. Incapables d’attirer un grand nom cet été, pendant que le voisin Brooklyn s'offrait les services de Kyrie Irving et Kevin Durant, les Knicks avaient tout de même choisi RJ Barrett en troisième choix de la Draft, mais le Canadien a semblé, à l’instar de ses coéquipiers, complètement perdu ces derniers jours sur le parquet. L’arrivée d’un nouveau coach devrait lui faire du bien, ainsi qu’à Frank Ntilikina, qui alterne le bon et le moins bon cette saison. Le « choc psychologique » du changement d’entraîneur aura-t-il lieu ? Réponse dimanche au Madison Square Garden contre Indiana !