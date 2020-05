NBA – Houston : Le propriétaire des Rockets évoque la reprise avec Trump

Plus les jours passent et plus la reprise de la saison NBA semble probable. Le commissionnaire Adam Silver devrait prendre une décision d’ici une à trois semaines, et une reprise de la compétition en vase clos (à Orlando ou Las Vegas) à la mi-juillet semble envisageable.

Ce lundi, le propriétaire des Houston Rockets Tilma Fertitta a donné quelques indices quant à une éventuelle reprise. PDG de Landry’s, l’une des plus grandes sociétés de restauration aux Etats-Unis, il était invité en tant que tel à la Maison Blanche et a évoqué (entre autres) la reprise de la saison NBA avec Donald Trump.

"Jouer quelques matchs pour créer de l'intérêt avant les play-offs"

« Je pense qu’ils attendent de voir comment ça se passe dans certains États et de voir si on sera en mesure de jouer. Il faut être certain que le virus continue d’être sur la bonne voie dans les semaines à venir. Si ça continue comme ça, je pense que la NBA, Adam Silver, qui fait un incroyable boulot jusque-là et les 30 propriétaires prendront la décision d’essayer de reprendre la saison. (...)Les joueurs ont besoin de jouer pour être payés. Actuellement, ils ont accepté une réduction de salaire de 25%. 50% de nos revenus leur reviennent, contrairement aux autres sports.(…) Je pense qu’on jouera quelques matchs pour se remettre dans le bain et créer de l’intérêt avant les play-offs. Je pense que ce sera génial pour les États-Unis. Les sports manquent à tout le monde, et tout le monde veut voir ces grandes équipes NBA. » Au moment la suspension de la saison, les Houston Rockets occupaient la sixième place de la Conférence Ouest, avec 40 victoires pour 24 défaites.