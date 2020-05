La NBA de retour à Las Vegas ou Disney World

"On ne prendra pas les tests de gens qui en ont besoin"

Alors que deux franchises, les Blazers et les Cavaliers, ont repris l’entraînement – individuel – vendredi, aucune décision sur le redémarrage de la saison NBA, suspendue depuis deux mois en raison de la pandémie de coronavirus, ne sera prise avant le mois de juin, a confié Adam Silver dans une téléconférence avec le syndicat des joueurs, dont son président Chris Paul.Le patron de la Ligue a confirmé sa volonté de jouer les matches de Playoffs dans leur format habituel, soit au meilleur des sept manches,. Concernant la reprise, elle devrait se dérouler dans un ou deux endroits différents. Et Silver a confirmé qu’il pourrait bien s’agir de Las Vegas et Disney World, situé à Orlando, des possibilités déjà évoqués ces dernières semaines."Ce ne sert rien de rajouter des risques en vous faisant voyager de ville en ville s’il n’y a pas de supporters. N, pour débuter", a-t-il déclaré, rapporte ESPN. Avant de rassurer les joueurs, qui craignent d’être séparés de leurs proches pendant de longues semaines : "Le but n’est pas de vous laisser enfermés pendant deux mois dans une chambre d’hôtel."Le président de la NBA a par ailleurs annoncé qu’il y aurait besoin d’environ 15 000 tests de dépistage au Covid-19 pour redémarrer la saison. Mais il faudra pour cela que les tests se généralisent aux Etats-Unis., a-t-il ainsi prévenu.