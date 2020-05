NBA/Dudley : « J’imagine que la seconde semaine de juillet nous serons en train de jouer »

Dudley : "Nous allons repousser la prochaine saison en décembre, si ce n’est en janvier"

Et si, d’ici deux mois, la saison 2019-20 NBA avait repris ? C’est en tout cas ce que croit Jared Dudley, l’ailier des Lakers (34 ans), qui est également le suppléant de Danny Green en tant que représentant de la franchise californienne auprès du syndicat des joueurs (NBPA). Il s’est longuement exprimé lors du "Bart and Hahn Show" sur ESPN New York Radio, et a donné beaucoup d’espoirs aux fans de NBA qui espèrent que la saison va reprendre , alors qu’elle est interrompue depuis la mi-mars, lorsqu’il restait 17-18 matchs de saison régulière à disputer pour chaque équipe.



« Notre situation est différente du baseball (dont la saison devait commencer le 26 mars, ndlr). Nous avons déjà fait deux tiers de la saison donc nous pouvons finir relativement rapidement, x jours de saison régulière, ou aller directement en play-offs et plier ça en deux mois. Nous allons repousser la prochaine saison en décembre, si ce n’est en janvier au plus tard. Adam Silver a dit lors de notre conférence téléphonique que cela ne le dérangeait pas que la saison se finisse en octobre, et la raison pour laquelle cela ne le dérange pas c’est qu’on espère que d’ici là, il y aura peut-être un vaccin, ce qui permettra d’accueillir les fans. (…) S’il n’y a pas de seconde vague dans les deux ou trois semaines, je suis confiant à 100% que nous allons trouver un moyen de reprendre la saison. Adam Silver a déjà annoncé qu’il prendrait une décision dans les deux à quatre semaines, donc aux alentours du 8, 12 juin. J’espère que le 15 nous démarrerons le training camp. J’imagine que la seconde semaine de juillet nous serons en train de jouer dans matchs dans une bulle sur terrain neutre », affirme Dudley, passé par Charlotte Phoenix, les Clippers, Milwaukee, Washington et Brooklyn durant sa carrière. Tout laisse désormais penser que la NBA va reprendre cette saison, ne reste plus qu’à définir le bon moment.