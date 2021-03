NBA : Embiid, Nets, Jazz... Les 5 questions de la fin de saison régulière

Utah, numéro 1 de la NBA ?

Leader inattendu de la NBA au moment du All-Star break, le Jazz (27v - 9d) avance désormais à découvert. Avec trois nominations All-Stars (Donovan Mitchell, Rudy Gobert et Mike Conley), la Ligue a récompensé une franchise que personne n’attendait aussi haut au classement et maintenant, l’objectif va être de conserver l’impressionnante alchimie collective et la dynamique positive de l’équipe. Le groupe de Quin Snyder, épargné par les blessures jusqu’à présent, est actuellement la 4ème meilleure attaque du championnat ainsi que la 2ème meilleure défense. En somme, une formation armée pour finir au sommet de l’Ouest et se poser en prétendante pour le titre.

Joel Embiid, futur MVP ?

On ne prend pas trop de risques à dire que tous les voyants sont au vert pour le pivot camerounais. Meilleur joueur de Sixers leaders de la Conférence Est (24v - 12d), Joel Embiid survole la saison de main de maître. Avec 30.2 pts de moyenne à 52.1% au tir (41.6% à 3-pts), l’intérieur de 26 ans affiche des statistiques offensives digne d’un Most Valuable Player. Et au-delà des chiffres, l’impression laissée par le numéro 23 des 76ers est saisissante : rien ne semble pouvoir l’arrêter. En tout cas pas Rudy Gobert, pourtant ce qui se fait défensivement de mieux dans la raquette, qui a vécu un calvaire face au trublion de Philadelphie le 4 mars. A la lutte avec Nikola Jokic, LeBron James et désormais James Harden, Joel Embiid est à mi-saison le favori pour remporter la précieuse statuette.

Brooklyn, un légitime épouvantail ?

Kevin Durant est absent depuis le 13 février mais cela n’empêche pas les Nets de monter en puissance. Dauphin de Philly à l’Est, Brooklyn (24v - 13d) a conclu sa première partie de saison en boulet de canon avec 9 victoires sur ses 10 dernières rencontres. Pendant cette série, la franchise de New York a écarté plusieurs gros noms tels que les Lakers, les Clippers, les Suns, les Spurs et les Mavericks. Sur cette période, James Harden s’est mué en locomotive pour son équipe et les Nets font désormais figure d’épouvantails pour les prochains Playoffs, avec en plus dans leur rang un certain Blake Griffin.

Sans Davis, les Lakers condamnés à souffrir ?

Souffrant du tendon d’Achille, Anthony Davis n’a plus vu les parquets depuis bientôt un mois. Un vrai problème pour les champions en titre, mal en point sans leur intérieur vedette. Sans lui, les Lakers affichent cette saison un bilan très mitigé de 7 victoires en 13 parties et la tendance s’aggrave avec 6 défaites en 9 matchs depuis le 16 février et l’absence de l’ailier fort. Esseulé, LeBron James a paru fatigué au moment de la pause du All-Star Game et il faut espérer pour les Angelenos que le King revienne à son meilleur niveau dès cette semaine. Retombé à la troisième place de la Conférence Ouest (24v - 13d), Los Angeles n’a plus de temps à perdre s’il veut bénéficier de l’avantage du terrain le plus longtemps possible en post-season.

Les Knicks enfin de retour en Playoffs ?

Après 7 ans sans Playoffs, les Knicks ont peut-être mangé leur pain noir. Actuellement à la 5ème place de l’Est (19v - 18d), New York paraît très bien parti pour accrocher le bon wagon et au moins participer au play-in tournament (de la 7ème à la 10ème place). Un vrai soulagement pour les fans de Big Apple qui ont retrouvé les joies de la victoire avec Tom Thibodeau sur le banc et un Julius Randle néo All-Star et homme à tout faire de sa formation (meilleur marqueur, passeur et rebondeur !). Plus généralement, tout l’effectif semble sur la même longueur d’onde. L’arrivée de Derrick Rose a donné une dimension supplémentaire au groupe, R.J. Barrett réalise une année sophomore prometteuse et le rookie Immanuel Quickley est la bonne surprise du roster new-yorkais. Mais les Knicks tiendront-ils sur ce rythme jusqu’à la fin de la saison ?