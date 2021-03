NBA : Griffin renforce l'armada des Nets, Drummond vers les Lakers ?

Après les Clippers et Detroit, voici un troisième maillot pour Blake Griffin ! Celui des Brooklyn Nets ! L’ailier fort (ou pivot), qui fêtera ses 32 ans la semaine prochaine, s’est engagé ce lundi avec la franchise de Kevin Durant, Kyrie Irving et James Harden, après avoir été libéré par Detroit. Objectif : remporter un première bague de champion bien sûr ! « Nous sommes chanceux de pouvoir ajouter un joueur du calibre de Blake à notre formation à ce stade de la saison, a déclaré le directeur général des Nets, Sean Marks. Blake est un joueur polyvalent qui a eu beaucoup de succès dans notre ligue, et nous sommes ravis de l’impact qu’il aura pour nous sur et en dehors du parquet à Brooklyn.» Il touchera 1,2 millions de dollars jusqu'à la fin de cette saison.

Seulement 20 matchs cette saison pour Griffin

Arrivé à Detroit il y a un peu plus de trois ans, le natif d’Oklahoma City a brillé lors de la saison 2018-19 (24,5pts, 7,5rbds et 5,4pds de moyenne), où il a conduit les Pistons en play-offs. Mais ses soucis au genou gauche lui ont ensuite fait manquer beaucoup de matchs et il n’a toujours pas récupéré le niveau physique qu’il avait chez les Clippers, qui l’avaient drafté en n°1 en 2009 (devant James Harden et Stephen Curry). Il n’a joué que 18 matchs la saison passée, et 20 cette saison, où il a été mis de côté à partir du 14 février afin de faciliter un transfert. Sélectionné à six reprises pour le All Star Game entre 2011 et 2019, Blake Griffin (12,3pts, 5,2rbds et 3,9pds de moyenne cette saison) tentera d’apporter sa taille (2,06m) et son talent dans la raquette des Nets en sortie de banc.

Drummond chez les Lakers ?

Son ancien coéquipier à Detroit, Andre Drummond, qui lui a été mis de côté par Detroit depuis trois semaines, pourrait quant à lui s'engager avec les Los Angeles Lakers. Le pivot de 27 ans (17,5pts et 13,5rbds de moyenne en 25 matchs cette saison) devrait rebondir chez les champions en titre s'il est libéré par les Pistons, selon le New York Times. Mais la franchise du Michigan préférerait un échange. Affaire à suivre...