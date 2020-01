MLK Day : demandez le programme !

Chaque année, la NBA rend hommage, via le Martin Luther King Day, au révérend qui a changé le visage de l’Amérique et les droits civiques des afro-américains. Cette saison encore, cette journée commémorative sera à suivre en exclusivité sur beIN SPORTS. Les 14 rencontres de ce 20 novembre seront retransmises en multiplex à partir de 19h45 sur beIN SPORTS 1, mais aussi en intégralité sur les canaux MAX en compagnie de l’ensemble de l’équipe NBA Extra. Seuls les Mavericks et les Clippers sont exemptés de match pour cette soirée qui s’annonce exceptionnelle !

20h : Pistons @ Wizards - beIN SPORTS MAX 4

En attendant la trade deadline, c’est le flou à Detroit. Andre Drummond patiente avant d’être transféré et les Pistons sont mal partis pour décrocher une place en Playoffs. Du côté de Washington, l’hécatombe des blessures a grandement handicapé les Sorciers sur cette première moitié d’exercice mais le retour à la compétition de Bradley Beal peut être un début d’éclaircie pour la franchise de D.C.

20h30 : Raptors @ Hawks - beIN SPORTS MAX 6

Une partie entre deux formations aux parcours diamétralement opposés. D’un côté, Toronto, troisième de l’Est, et Atlanta, bonnet d’âne de la Ligue. Candidats aux Playoffs au moment d’attaquer la saison, les Hawks n’ont jamais trouvé la bonne carburation et malgré les coups de chaud de Trae Young, la franchise de Georgie ne s’améliore pas. Tout le contraire des Raptors, au collectif hyper-rodé et qui ont tenu, même pendant l’absence de Pascal Siakam, la cadence des meilleurs.

21h : 76ers @ Nets - beIN SPORTS MAX 7

Si la longue blessure de Kyrie Irving, enfin remis, peut expliquer le classement de Brooklyn, Philadelphie n’a de son côté aucune excuse à présenter pour se dédouaner de son exercice délicat. La bande à Joel Embiid, absent ce soir, va devoir encore compter sur l’énergique Ben Simmons pour se débarrasser des New-Yorkais et de Spencer Dinwiddie. On attend aussi une grande partie d’Uncle Drew face à la défense souvent coriace des 76ers dans les grandes affiches.

23h : Thunder @ Rockets - beIN SPORTS MAX 9

Le premier choc de la soirée se déroulera du côté de Houston. Le Thunder, équipe surprise de la saison à l’Ouest en compagnie des Grizzlies, vient se mesurer aux Rockets de James Harden et de Russell Westbrook, mal en point en ce moment avec trois défaites de rang. Il y aura de la revanche dans l’air entre les deux franchises puisque Oklahoma City avait donné la leçon aux Texans lors de leur précédent affrontement (113-92). Face à son ancienne équipe, l’ancien Marsupilami d’OKC voudra l’emporter cette fois-ci face à la doublette Chris Paul - Shai Gilgeous-Alexander.

23h : Magic @ Hornets - beIN SPORTS MAX 4

Avant de se rendre à Paris pour défier les Bucks, les Hornets accueillent Orlando, une équipe très irrégulière. L’occasion de voir un duel entre Devonte’ Graham et Evan Fournier et d’admirer un Terry Rozier parfois insaisissable dans ses bons soirs. Un match qui aura plus d’importance du côté d’Orlando, dans le bon wagon pour les Playoffs malgré un bilan négatif à mi-saison (20v - 23d).

23h : Knicks @ Cavaliers - beIN SPORTS MAX 5

Dans les profondeurs de l’Est, New York et Cleveland n’ont plus rien à jouer, mis à part un ticket gagnant lors de la prochaine draft. Néanmoins, le rookie Darius Garland montre d’importants signes de progression ces dernières semaines et en face, Julius Randle, Marcus Morris et les Knicks sont capables de performances inattendues. Alors, pourquoi pas un match plaisant ?

23h : Kings @ Heat - beIN SPORTS MAX 8

A Miami, tout va bien ou presque. La greffe Jimmy Butler a parfaitement pris à South Beach et les fans du Heat piaffent déjà d’impatience à l’idée d’observer leur franchise jouer les trouble-fêtes en Playoffs. La réception de Sacramento doit se solder par un succès des Floridiens s’ils veulent conserver la deuxième place à l’Est. On a hâte de voir de quelle manière la défense de Miami se chargera du duo De’Aaron Fox - Buddy Hield.

23h : Pelicans @ Grizzlies - beIN SPORTS MAX 10

Intraitable depuis quelque temps, Memphis est désormais dans le Top 8 de la Conférence Ouest. Une place que personne n’avait imaginé pour eux à ce stade de la saison et forcément, cela aiguise l’appétit des Grizzlies et de Ja Morant, grand favori pour le trophée de Rookie de l’année. On pourrait assister dans le Tennessee à un match très animé et intense avec un Brandon Ingram qui a signé avec brio jeudi dernier son record en carrière (49 pts) contre Utah.

23h : Bulls @ Bucks - beIN SPORTS MAX 6

Entre la meilleure équipe de la Ligue et une formation en pleine reconstruction, de match il ne devrait pas avoir lieu au Fiserv Foroum de Milwaukee. Pour autant, les Bucks et Giannis Antetokounmpo doivent poursuivre sur leur lancée s’ils veulent conserver de la marge sur les Lakers au sommet de la Ligue. Du côté des Bulls, on surveillera forcément Zach Lavine, capable de prendre feu à tout moment, et qui aura fort à faire face à la défense la plus solide de la NBA.

01h30 : Lakers @ Celtics - beIN SPORTS MAX 4

Le grand choc de la soirée se déroulera évidemment au TD Garden de Boston, entre les deux franchises les plus titrées du championnat. Pour la première fois depuis de longues années, Lakers et Celtics trustent en même temps les premiers rôles et forcément, on se plaît à imaginer des retrouvailles entre ces deux monstres sacrés du basketball en juin prochain… Bref Boston - Los Angeles, c’est une affiche mythique à ne manquer sous aucun prétexte. Et voir LeBron James face aux Celtics, est toujours un moment particulier dans une saison.

02h : Nuggets @ Timberwolves - beIN SPORTS MAX 5

Cap à l’Ouest ! Denver vient de perdre sa place de dauphin, et c’est une excellente raison de vite se relancer sur le parquet des Wolves. Pour Minnesota, le retour en uniforme de Karl-Anthony Towns est une bonne nouvelle, mais elle n’occulte pas la réalité pour Minnesota : les Playoffs ne seront sûrement encore pas atteint cette saison. Seule réjouissance : les belles performances récentes du rookie Jarrett Culver, sixième choix de la dernière draft.

03h : Spurs @ Suns - beIN SPORTS MAX 6

Match d’attaque en perspective avec San Antonio en déplacement sur le parquet de Phoenix. Les Suns et Devin Booker, actuels 10ème de l’Ouest, traversent une bonne période (6 victoires sur leurs 10 derniers matchs) et rêvent toujours d’accrocher les Playoffs. Le même objectif anime évidemment les Spurs de DeMar DeRozan, à la 9ème place de la Conférence Ouest, et qui viennent de se payer le Heat dans un match à suspense dimanche soir.

03h : Pacers @ Jazz - beIN SPORTS MAX 7

Le dernier choc de la soirée, entre deux des meilleures franchises de la Ligue ces dernières semaines. A l’approche du All Star-Game, Rudy Gobert monte en puissance et c’est tout Utah qui plane avec 9 victoires sur ces 10 dernières rencontres. A Indiana aussi, on accélère le rythme. Domantas Sabanis est intenable et les Pacers sont sur une série de 5 victoires d’affilée, dont un impressionnant succès face à Denver.

04h : Warriors @ Trail Blazers - beIN SPORTS MAX 4

Finale de Conférence l’an dernier, l’affiche entre Golden State et Portland fait moins saliver mais n’en reste pas moins un match capital pour les Blazers. La signature de Carmelo Anthony n’a pas donné le coup de fouet espéré à l’équipe de l’Oregon, toujours aussi irrégulière. Si Portland et Damian Lillard veulent revenir sur le Top 8 et Memphis, il va vite falloir commencer à gagner !