En déplacement sur le parquet d'une équipe de Denver toujours privée de trois de ses leaders Jamal Murray, Gary Harris et Paul Millsap, Indiana a aligné une cinquième victoire de rang (115-107). Les Pacers, portés notamment par un très bon Domantas Sabonis, ont fait la différence en fin de match grâce au Lituanien, auteur de son premier triple-double en NBA (22 points, 15 rebonds, 10 passes), mais aussi grâce à deux autres de leurs titulaires Warren et Brogdon (tous deux 22 points également) ainsi que par le remplaçant McDermott, auteur d'un petit festival à longue distance (6 sur 7 et 24 points au total). Comme Sabonis, l'ancien joueur de Dallas a fait très mal dans le money time aux Nuggets, pourtant emmenés par un Nikola Jokic encore excellent (30 points, 10 rebonds). Toujours cinquième de la Conférence Est malgré ce cinquième succès consécutif, Indiana (25-15) s'est néanmoins rapproché encore un peu plus du Top 4. Denver (27-12) recule de son côté à la troisième place à l'Ouest, pour le plus grand plaisir du Utah Jazz de Rudy Gobert (28-12), nouveau dauphin des Lakers.