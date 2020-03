Milwaukee et les Lakers au-dessus, la lutte pour les playoffs : le point sur les classements

The @celtics clinch a playoff berth with the win Tuesday night!



38 days away... the #NBAPlayoffs if they started today.



📖: https://t.co/kz3Fk0WXK0 pic.twitter.com/0uIxZrivsb

— NBA.com/Stats (@nbastats) March 11, 2020

Touchée actuellement par l’épidémie du coronavirus comme de nombreuses compétitions sportives à travers le monde, la NBA est donc suspendue pour 30 jours minimum . Tandis qu’un peu plus de trois-quarts des matchs de la saison régulière ont eu lieu, des premières tendances s’étaient dégagées avant le brutal coup d’arrêt.Sans évidemment présager d’éventuels futurs Playoffs où des surprises sont toujours possibles, deux formations semblent être au-dessus du lot : Milwaukee et les Lakers. Les Bucks règnent sur la Conférence Est et le championnat nord-américain de basket . Avec 53 victoires amassées en 65 sorties (12 défaites),Redoutable à domicile (seulement 3 défaites pour 28 victoires), la franchise du Wisconsin s’appuie sur un Giannis Antetokounmpo en feu. Troisième meilleur marqueur de NBA avec 29,6 points de moyenne par match (derrière James Harden, 34,4, et Bradley Beal, 30,5), le Grec brille aussi sous les panneaux en étant le troisième meilleur rebondeur (13,7 prises par rencontre). Le collectif des Bucks fait merveille avec des éléments comme Khris Middleton, Eric Bledsoe, Donte Di Vincenzo, Wes Matthews ou Brook Lopez.A l’Est, les Bucks devancent les Raptors, Boston, Miami et le duo Indiana-Philadephie. Tenant du titre emmené notamment par Pascal Siakam (23,6 points de moyenne), Kyle Lowry et Serge Ibaka, Toronto affiche 71,87% de réussite (46 succès, 18 défaites) et reste solide comme les Celtics. En vue des Playoffs, les Nets de Brooklyn (46,9%) et Orlando (46%) sont à la lutte devant les Wizards (37,5%), les Hornets (35,4%) et les Bulls (33,8%), alors que Cleveland (46 défaites), Atlanta (47 revers), Detroit et les Knicks (31,8%) ferment la marche.





Les Lakers composent l’autre équipe dominante de cette NBA 2019-2020. Spectaculaire, l’équipe de Los Angeles fait le show à quasiment chaque sortie. Dans une Conférence Ouest très relevée, la franchise californienne mène le bal avec un bilan de 49 victoires et 14 défaites (77,77% de succès) devant ses voisins des Clippers. Récemment victorieuse du choc face aux Bucks (113-103) que l’on pourrait retrouver lors des Finales, elle bénéficie de l’aura de son colosse LeBron James, semblant être en mission pour redorer le lustre d’une équipe sevrée de titre depuis maintenant dix ans (dernier sacre en 2010) et marquée par la disparition tragique de Kobe Bryant, le 26 janvier dernier. L’entente du « King », meilleur passeur de la Ligue (10,6 services par rencontre), avec Anthony Davis est admirable, Dwight Howard, Kyle Kuzma, Avery Bradley, JaVale McGee et Danny Green apportent aussi leur écot aux succès californiens.



Derrière, les Clippers (44 succès, 20 défaites, soir 68,75% de victoires), dominés sur leur parquet il y a quelques jours dans le derby de LA (103-112), mènent la chasse grâce à une équipe complète. Kawhi Leonard, Lou Williams, Montrezl Harrell, Marcus Morris et Ivica Zubac font le job et peuvent espérer aller loin. A l’affût derrière, les Nuggets (43-22), Utah (41-23) et les Rockets (40-24) où resplendit James Harden, large meilleur marqueur du Championnat avec 34,4 unités de moyenne (2096 points inscrits en 61 rencontres), signent aussi un exercice solide. Si Oklahoma (40-24) et Dallas (40-27) sont bien partis, la bataille fait rage pour la huitième place entre Memphis (32-33), Portland (29-27), New Orleans (28-36) et Sacramento (28-36). En perdition depuis le début, les Warriors (seulement 15 victoires pour 50 défaites !) de Stephen Curry, récemment de retour, sont décrochés comme les Timberwolves (19-45).



NBA Extra - Une saison en suspens...