NBA : La saison en pause pendant au moins 30 jours

Il y avait eu les lock-out de 1999 et de 2011, qui avaient considérablement réduit les saisons NBA. Mais c’est à une situation historique qu’est confrontée la plus grande Ligue de basket du monde depuis ce jeudi et l’annonce de la suspension de la saison en raison de la pandémie de coronavirus, qui a touché au moins deux joueurs (Rudy Gobert et Donovan Mitchell, du Utah Jazz). La saison est en pause pour au moins 30 jours, a fait savoir le commissionnaire Adam Silver dans une lettre destinée aux fans de NBA.

Silver : "Nous faisons tous partie d’une société plus large avec une responsabilité à avoir envers chacun"

« Chers fans de NBA, Comme vous le savez, nous avons temporairement suspendu notre saison en raison de la pandémie de coronavirus. Nous avons pris cette décision pour sauvegarder la santé et le bien-être de nos fans, de nos joueurs, de toutes les personnes connectées à notre sport, et du public en général. Cette pause durera au moins 30 jours, et nous avons l’intention de reprendre la saison, si et quand la situation redeviendra sûre pour tout le monde. En attendant, nous allons continuer à nous coordonner avec les experts en santé publique et maladies infectieuses pour déterminer un protocole sain pour la reprise de nos matchs. Nous essayons de développer la marche à suivre appropriée pour nos futurs matchs et événements, et nous vous tiendrons informés dès que possible. (…) Cela reste une situation compliquée, qui évolue rapidement, et qui nous rappelle que nous faisons tous partie d’une société plus large avec une responsabilité à avoir envers chacun. C’est ce que la NBA va continuer à faire, et nous vous sommes reconnaissants pour votre compréhension et pour être les meilleurs fans de sports. » Il n’y aura donc pas de matchs NBA avant, au mieux, le 11 avril, ce qui devait correspondre, dans un calendrier normal, à quatre jours avant la fin de la saison régulière. Les Playoffs devaient quant à eux débuter le 19 avril et les Finales le 4 juin. Mais tout est désormais remis en cause. Patience…