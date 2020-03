Les Lakers verront les play-offs ! Dans la nuit de vendredi à samedi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, Los Angeles s’est offert le choc des leaders de conférences Est et Ouest, contre Milwaukee (113-103). Ce précieux et solide succès permet ainsi à la franchise californienne de retrouver les play-offs, pour la toute première fois depuis 2013. Le tout grâce notamment à un toujours aussi précieux LeBron James (37 points, 8 rebonds, 7 passes décisives). En face, les Bucks ont évidemment offert une très belle résistance, sous l’impulsion notamment de Giannis Antetokounmpo (32 points, 12 rebonds, 6 passes décisives). Mais la performance du Grec n’a donc pas permis à sa franchise d’avoir le dernier mot, notamment en raison d’un troisième quart-temps plus compliqué, collectivement parlant.