Basket - NBA - Saison régulière : Dallas et Doncic humilient Golden State, fin de série pour Houston, San Antonio et New York encore battus

November 21, 2019 07:40 Auteur du triple-double à plus de 30 points le plus rapide de l'histoire, Luka Doncic a permis à Dallas d'infliger à Golden State sa plus lourde correction depuis 1973. Houston a vu, lui, sa série s'interrompre à Denver, tandis que San Antonio et New York ont encore perdu.