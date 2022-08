Natation en eau libre - Championnats d'Europe : L'Italie titrée en relais mixte, la France en bronze

Et une nouvelle médaille pour les Bleus ! Ce dimanche, en fin d'après-midi, à l'occasion des championnats d'Europe de natation en eau libre, qui se déroulent actuellement du côté d'Ostie, dans la banlieue de Rome en Italie, l'équipe de France a décroché le bronze lors du relais mixte, long d'un total de cinq kilomètres, soit quatre boucles de 1250 mètres en tout. Une troisième place derrière les vainqueurs du jour, à savoir les Italiens, alors que c'est la Hongrie qui a ainsi pris la deuxième place du jour. Le relais italien était alors composé de Rachele Bruni, Ginevra Taddeucci, Gregorio Paltrinieri sans oublier Domenico Acerenza. Ces quatre locaux ont bouclé leur course, dans un temps de 59 minutes et 44 secondes.

Deuxième médaille ce dimanche pour Fontaine

Au niveau individuel, cette équipe d'Italie de natation en eau libre a déjà eu plus que jamais l'occasion de briller à domicile. En effet, Acerenza, qui avait commencé son week-end, ce samedi, en décrochant la médaille d'argent sur la distance du cinq kilomètres, a décroché sa deuxième médaille d'or du jour, ce dimanche, après avoir remporté le dix kilomètres. Dernier relayeur, le Transalpin n'a laissé aucune chance au Hongrois Kristof Rasovszky. De son côté, le relais français était alors composé de Madelon Catteau, Aurélie Muller, Axel Reymond mais également Logan Fontaine. Ce dernier, qui n'était autre que le dernier relayeur tricolore du jour, a décroché sa deuxième médaille ce dimanche, après également le bronze lors de ce fameux dix kilomètres.