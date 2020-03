MLS : Première défaite pour l'équipe de David Beckham

This moment was yours too.

Vela gâche la première de Miami

Comme un symbole, David Beckham a démarré sa nouvelle aventure de dirigeant à Los Angeles. Ville dans laquelle il a connu de nombreux succès en Major League Soccer sous le maillot du Los Angeles Galaxy. Pour son retour dans la cité des anges, la légende anglaise avait cependant troqué son maillot et son short pour le costume de dirigeant. En effet, sa franchise, l'Inter Miami FC, faisait ses grands débuts ce dimanche. Et malgré la présence de Beckham, et de sa femme Victoria, les Floridiens se sont sont inclinés (1-0) sur la pelouse du Banc of California Stadium.Opposée au dernier finaliste de la conférence Ouest, l'Inter Miami n'a pas à rougir de sa première en MLS. L'unique but du match fut inscrit par le Mexicain Carlos Vela juste avant la pause (44eme). Du côté des bonnes surprises, on peut noter la présence d'une centaine de fans de Miami qui n'ont pas hésité à parcourir les 4 400 km séparant Miami de Los Angeles pour venir supporter la nouvelle franchise floridienne. Prochain rendez-vous pour la bande à Beckham ? Un déplacement à Washington face au DC United dans la nuit de samedi à dimanche.