Zidane ne voudrait que Pogba

Le grand frère de Paul Pogba, Mathias, a beau estimer qu'un transfert au Real Madrid est toujours possible, ce n'est pas l'avis de nombreux médias et autres observateurs du ballon rond. Avec la fermeture du marché anglais début août, dans le sens des arrivées, Manchester United ne peut plus recruter. Dès lors, laisser filer le champion du monde 2018 sans possibilité de remplacement apparaissait peu probable ces derniers jours.

Pour autant, Zinedine Zidane n'aurait toujours pas abandonné cette piste et, selon Mundo Deportivo ce vendredi, l'entraîneur tricolore aurait fait savoir à ses dirigeants qu'il comptait uniquement sur le Français comme renfort au milieu de terrain pour cet été. Lors de ce mercato très onéreux, le club de la Casa Blanca a déjà attiré dans ses filets Eden Hazard, Luka Jovic, Ferland Mendy, Eder Militao et autre Rodrygo, pour quelques 300 millions d'euros. Mais toujours pas de milieu relayeur ou offensif susceptible de venir épauler Toni Kroos et Luka Modric dans l'entrejeu.

Toujours selon Mundo Deportivo, ce constat est uniquement dû à l’obsession de Zidane pour Pogba et ce alors que de récentes négociations pour le joueur de l'Ajax Amsterdam Donny van de Beek viennent d'être stoppées. Le raisonnement vaut également pour le joueur de Tottenham Christian Eriksen, un temps ciblé par le club merengue en début de mercato. Pour rappel, le mercato espagnol s'achèvera le 2 septembre, dans 17 jours.