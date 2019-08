Mercato Real: Pogba peut encore signer... selon son frère

Courtisé par le Real Madrid cet été, Paul Pogba est toujours un joueur de Manchester United. Et comme le mercato anglais a fermé ses portes début août dans le sens des arrivées, un départ de "La Pioche" semblait peu probable selon les dernières rumeurs. Pour autant, son frère Mathias estime qu'un transfert chez les Merengue de Zinedine Zidane. "Bien sûr, oui. Rien n'est impossible dans la vie", a-t-il répondu lors de sa présence dans l'émission El Chiringuito. "Comme nous le savons, il veut partir. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de sa faute. Il ne peut pas tout faire. Alors, il attend et travaille toujours dur à l'entraînement", a ajouté l'attaquant de bientôt 29 ans, recruté pour sa part cet été par le club espagnol du CD Manchego Ciudad Real, qui évolue en quatrième division.