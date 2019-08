Bale mise sur un départ de Zidane 

Flou comme l’avenir de Gareth Bale. C’est un secret de Polichinelle, le Gallois n’entre pas dans les plans de Zinedine Zidane cette saison et aurait été prié de se trouver un nouveau point de chute. Mais le temps passe et celui-ci est toujours un joueur du Real Madrid. Si un départ de l’ailier de 30 ans reste d’actualité, des portes de sorties intéressantes se sont fermées à lui avec la clôture des marchés anglais et chinois.

Pas de quoi pour autant affoler l’ancien de Tottenham, clairement pas pressé de quitter la Casa Blanca. Bien au contraire même. D’après les informations du Daily Mail, Bale miserait sur l’éviction de "Zizou", responsable selon lui de sa situation bancale dans la capitale espagnole, pour retrouver une place au soleil. Sans quoi, le natif de Cardiff pourrait attendre patiemment le mois de novembre et la réouverture du marché chinois pour plier bagage.

Il faut dire que Zinedine Zidane n’a pas le droit à l’erreur cette saison. Florentino Perez lui a donné carte blanche et ne le loupera pas en cas de contre-performance. De son côté, le technicien français ne serait pas pleinement satisfait du mercato des siens. En effet, ce dernier avait fixé deux priorités au début de l’été: Paul Pogba et Kylian Mbappé. Problème, ces deux éléments devraient, selon toute vraisemblance, rester dans leur club respectif. Un sujet de tension entre le coach et le président madrilènes... Ce qui n'a pas échappé à Bale.