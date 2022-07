Valence CF : Cavani en approche ?

Edinson Cavani n’a peut-être pas fini de sillonner les championnats européens. Alors qu’on le pensait parti pour retourner en Amérique du Sud, l’Uuguayen pourrait finalement atterrir dans le championnat espagnol. Son nom est mentionné en ce moment du côté de Valence. Selon le journaliste italien Nicolo Schira, Gennaro Gattuso, le nouveau coach des Ché, voue une grande estime pour l'ex-Parisien et il aimerait bien l’attirer à Mestalla pour en faire l’avant-centre titulaire de son équipe. Le challenge parait excitant sur le papier. Il reste aux deux parties de s’entendre sur les conditions contractuelles.



Cavani (35 ans) ne devrait pas être trop exigeant en termes de salaire. Sa priorité à court terme est de rester compétitif afin de se présenter dans la meilleure forme possible pour le Mondial au Qatar. N’ayant que peu jouer la saison dernière à MU, il veut retrouver son rendement optimal pour être le mieux armé possible pour ce qui sera sa quatrième Coupe du Monde personnelle. Et très certainement la dernière.