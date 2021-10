Simeone et l’Atlético ont tenté de recruter Messi

Il y a un peu plus d’un an, l’Atlético Madrid a accueilli Luis Suarez dans ses rangs après que ce dernier ait été mis à la porte par le FC Barcelone. Cela s’est avéré être une belle acquisition et Diego Simeone a voulu refaire ensuite le même coup avec Lionel Messi l’année d’après. Le coach des Matelassiers vient de révéler qu’il a cherché à attirer le sextuple Ballon d'Or après que ce dernier ait rompu avec le Barça.

C’est dans un entretien au quotidien argentin Olé qu’El Cholo a étalé le plan ambitieux qu’il avait. "Avec ce qui s'est passé à Barcelone, nous avons appelé Luis Suárez pour lui demander comment allait Messi, s'il était impatient ou s'il y avait une possibilité minime qu'il vienne à l'Atlético, en imaginant qu'il puisse le faire".



📞 El llamado del Cholo Simeone a Luis Suárez para llevar a Messi al Atlético Madrid.

ADELANTO del mano a mano de Diego Simeone con Olé. pic.twitter.com/urO4NHZYxd

— Diario Olé (@DiarioOle) October 12, 2021

Le PSG a déjoué les plans de l’Atlético

Pourquoi cela ne s’est pas fait ? Parce que le PSG a été le plus prompt à mettre la main sur le génie argentin. Simeone encore : « C'était quelque chose qui a duré à peine trois heures parce qu'il y avait le PSG, évidemment, qui était obsédé par cette signature. Durant ces trois heures, je n'ai pas pu lui parler ».

Au final, La Pulga fait donc les beaux jours de l’équipe francilienne. Simeone a conclu en déclarant que selon lui cela ne peut être qu’une bonne chose pour son compatriote : « Vous vous demandez là où Messi doit jouer, je vous le dis dans une équipe qui est prête à gagner. Ne pensez pas à lui, pensez à l'équipe ».