Depuis août dernier, Lionel Messi fait les beaux jours du PSG. Dans la capitale française, le sextuple Ballon d’Or a le privilège de pouvoir se produire avec d’autres grands joueurs en attaque, tels que Kylian Mbappé et Neymar. La triplette qu’il compose avec ces deux-là est impressionnante et a de quoi faire oublier la MSN (Messi, Suarez, Neymar) du Barça.

« Mbappé est différent de Suarez »

En quoi les deux tridents sont différents ? La question a été posée directement au génie argentin lors d’un entretien à France Football. Sa réponse a été la suivante : « L’âge d’abord (rires). On était jeunes quand on a commencé à jouer ensemble avec « Ney ». Aujourd’hui, le jeune c’est Kylian. Ensuite, Luis (Suarez) et Kylian sont des joueurs très différents. Luis est un pur numéro 9, un attaquant de pointe, qui est particulièrement performant dans la surface et qui a l’habitude d’inscrire énormément de buts. Kylian, lui, aime toucher davantage le ballon. C’est un joueur très puissant et extrêmement rapide, qui tu tues si tu lui laisses le moindre espace et qui marque aussi beaucoup. Ce sont deux joueurs spectaculaires, mais avec des qualités différentes. »



De manière globale, La Pulga est très content de faire partie d’une équipe très compétitive et où tous les secteurs sont remplis de talents. « Je dois admettre que je n’aurais jamais imaginé arriver dans un nouveau vestiaire, a-t-il concédé. Donc encore moins me retrouver dans une équipe avec autant de bons joueurs…Notre effectif est spectaculaire et je suis heureux de faire partie de ce vestiaire avec tous ces grands joueurs qui sont, par ailleurs, de belles personnes ». La réciproque est certainement aussi vraie.