Il avait le choix entre le Hellas Vérone et le Salernitana et il a opté pour le club nouvellement promu en Serie A. A moins d’un gros revirement de situation, Franck Ribéry va donc évoluer cette saison avec la formation de Salerne. Sky Italia indique qu'il s'engagerait pour une saison, plus une autre en option.

Une présentation prévue dès lundi

Pour Salernitana, qui connait sa 3e saison seulement au plus haut niveau italien, il s’agit indiscutablement d’un transfert historique. Le directeur sportif du club, un certain Angelo Fabiani, s’est déjà exprimé au sujet de cette venue en indiquant que faire venir Ribéry c’est comme enrôler Maradona pour Napoli. Pour l’ancien international tricolore, une présentation en grandes pompes est programmée dans le stade local. Et elle pourrait avoir lieu dès ce lundi si les derniers détails du deal sont réglés durant le week-end.



A 38 ans, Ribéry va donc connaitre sa deuxième expérience dans l’élite italienne. Lors des deux dernières saisons, il avait défendu les couleurs de la Fiorentina. Un séjour en Toscane qui a été plutôt convaincant. Cependant, les dirigeants florentins n’ont pas jugé bon de le conserver dans leur effectif. Une décision qu’ils pourraient vite regretter si le Boulonnais venait à briller avec sa nouvelle équipe.

