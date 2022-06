Sadio Mané loin d'être surpayé au Bayern

Sadio Mané est sur le point de quitter Liverpool pour s’engager en faveur du Bayern Munich. Les deux clubs se sont mis d’accord sur le prix de transfert et lui aussi a fait part de son approbation par rapport aux conditions du deal. Des conditions avantageuses, mais pas autant que celles dont jouissent certains cadres de la formation bavaroise.

Mané double son salaire mais…

D’après une information de The Mirror, le buteur sénégalais sera rémunéré à hauteur de 1,15M€ par mois chez les champions d’Allemagne. Cela lui fait un salaire annuel de 13.8M€ à peu près. C’est plus du double de ce qu’il touchait chez les Reds (6,12M€). En revanche, il sera bien loin des stars munichoises les mieux rétribuées.

Aujourd’hui, c’est Robert Lewandowski qui possède le salaire le plus élevé du côté de l’Allianz Arena (20M€ par an). Et en supposant qu’il parte cet été, cette étiquette reviendra à Manuel Neuer (18M€). Ensuite, dans ce classement, on trouve Leroy Sané (17M€), Thomas Muller et Leon Goretzka (15M€ chacun). Mané va donc souffrir de la comparaison dans ce domaine. En revanche, on peut imaginer que sur le terrain le champion d’Afrique mettra un point d’honneur à être à la hauteur du reste des troupes. Voire même au-dessus.