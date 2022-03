Le FC Barcelone explore actuellement la possibilité de faire revenir Lionel Messi dans son effectif l’été prochain. Les Blaugrana croient en leurs capacités à réussir leur coup et l’élimination prématurée du PSG en Ligue des Champions aux dépens du Real Madrid n’a fait que les conforter dans leurs ambitions.

Le Barça aura l’argent pour financer l’opération

Messi a quitté le Barça pour Paris en août dernier après que la direction en place ait insisté sur le fait qu'elle ne pouvait pas le faire rentrer dans le budget salarial du club. Le média Ok Diario affirme que le Barça est maintenant prêt à ramener son ancienne star, vu qu'il se prépare à accepter l'injection de liquidités dans ses caisses de la part de CVC Capital à hauteur de 270 millions d'euros.



Le président du Barca, Joan Laporta, prévoit d'utiliser l'argent récolté pour faire signer l'attaquant du Borussia Dortmund, Erling Haaland, et faire donc revenir Messi en Catalogne. Pour la Pulga, il faudra payer une indemnité de transfert étant donné que ce dernier aura encore un an de contrat du côté du Parc. Mais, on peut imaginer que les différentes parties puissent se mettre d’accord sur les conditions si jamais le souhait du septuple Ballon d’Or est de retrouver son ancienne maison.