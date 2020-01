Edinson Cavani a beau être le meilleur buteur de l'histoire du PSG et le chouchou incontesté des habitués du Parc des Princes, il faut néanmoins se résoudre à l'inéluctable : son avenir se jouera vraisemblablement loin de la Capitale. Gêné par des soucis physiques récurrents, l'avant-centre uruguayen a été dépassé par Mauro Icardi dans la hiérarchie et doit, la plupart du temps, se contenter d'une place sur le banc des remplaçants. Surtout, son bail court jusqu'en juin 2020 seulement. Cela signifie que l'ancien Napolitain est, depuis le 1er janvier, libre de signer un pré-contrat avec le club de son choix en vue de l'exercice 2020-21. Mais l'hypothèse d'un départ dès cet hiver n'est pas non plus à exclure. A vrai dire, elle serait même préconisée par le principal intéressé.

Une possible prolongation ? Cavani aurait dit « non » à Leonardo

A en croire les informations révélées par Marca, « El Matador » aurait effectivement l'intention de rejoindre l'Atlético Madrid sans plus attendre. Séduit à l'idée d'être entraîné par Diego Simeone, il aurait d'ailleurs déjà trouvé un accord salarial avec les Colchoneros. Ces derniers ne pourront toutefois pas faire d'excès car, outre la menace toujours présente du Fair-play financier, ils doivent prendre en compte le plafond salarial imposé par la Liga, qu'ils risqueraient de dépasser (à moins de se débarrasser au préalable d'éléments tels que Thomas Lemar). S'il ne s'opposerait pas à un départ, le PSG aimerait cependant conserver l'attaquant de 32 ans jusqu'à la fin de la saison. Le quotidien espagnol ajoute qu'au cours d'une réunion, Leonardo aurait même proposé à Cavani de prolonger. Une offre déclinée par le natif de Salto.

📍 Cavani, loco por el Atleti... pero con un escollo millonario https://t.co/uKANypRUlq por Isaac Suárez

— MARCA (@marca) January 3, 2020

Mercato - Pogba, Bale ou Cavani : ils vont mettre le feu au mercato !