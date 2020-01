La situation de Thomas Lemar est compliquée. Incertain pour la Supercoupe d’Espagne, le milieu offensif de l’Atlético Madrid (24 ans) peine toujours à s’imposer dans la rotation de Diego Simeone. Il a tout de même fait 21 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, mais seulement 10 comme titulaire. Pour un zéro pointé statistique, avec aucun but et aucune passe décisive à son actif. Un départ parait la meilleure solution pour toutes les parties, en particulier pour le joueur, à six mois de l’Euro 2020. Mais il ne sera pas si simple de concrétiser un deal en janvier.





Lemar revendu au prix d’achat par l’Atlético ?

Lemar a perdu de la valeur après 18 mois particulièrement difficiles en Espagne et peu de clubs s’intéressent à son cas. Surtout que l’Atlético souhaite récupérer sa mise de départ, à savoir environ 72 millions d’euros, pour lâcher l’ancien de Caen ou de Monaco. Comme l’indique Marca, les Colchoneros comptent dès lors sur le marché anglais, où les clubs disposent de moyens sans commune mesure avec ceux d’autres pays européens, pour trouver un point de chute à Lemar.

D’autant que le club madrilène a besoin de cette manne financière pour s’atteler à sa priorité du Mercato, à savoir recruter un avant-centre supplémentaire pour mettre Alvaro Morata en concurrence, suite à la blessure de Diego Costa. Edinson Cavani (PSG) et Paco Alcacer (Borussia Dortmund) sont les deux options privilégiées par l’Atlético. A condition que le champion du monde 2018 avec les Bleus puisse bénéficier rapidement d’une porte de sortie satisfaisante.