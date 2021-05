Pour Dortmund, Haaland ne bougera pas !

Le feuilleton Erling Haaland est loin de s’arrêter. Courtisé par toutes les plus grandes équipes européennes, le prodige norvégien semblerait favorable à un départ du Borussia Dortmund, cet été. C’est en tout cas la position de Mino Raiola, qui expliquait que "si un club comme le Barça ou le Real se présente, si grand et avec tant d’histoire, ce sera difficile de dire non" , dans une interview à AS.

Haaland « jouera pour Dortmund »

Face à cette pression de l’agent italien, le directeur sportif du BVB, Sebastian Kehl, a assuré que le buteur de 20 ans sera encore un joueur de Dortmund la saison prochaine. "Nous connaissons très bien Mino Raiola. Ces quelques déclarations ne nous surprennent pas. Nous ne sommes pas naïfs et nous savons que nous parlons probablement de l’attaquant le plus convoité au monde en ce moment. La spéculation ne s’arrêtera pas".

"Je le vois tous les jours et je peux dire qu’il s’identifie complètement au club"

Sebastian Kehl a également révélé que le Novégien lui aurait avoué qu’il souhaiterait rester à Dortmund. « Je comprends qu’Erling Haaland jouera pour le Borussia Dortmund la saison prochaine, a-t-il déclaré à la chaîne Sport1. Erling est totalement d’accord. Je le vois tous les jours et je peux dire qu’il s’identifie complètement au club ».