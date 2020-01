Paul Pogba (Manchester United) aurait un bon de sortie pour l’été prochain

La Juventus toujours en pole pour accueillir Pogba

Pogba, blessé mais convoité :

Après avoir tout fait pour le retenir et essayer de le convaincre qu’il était une pièce maîtresse de son projet, la direction de Manchester United serait disposée aujourd’hui à se séparer de Paul Pogba. Selon Sky Allemagne,. Ainsi, et s’il n’est toujours pas question de le vendre cet hiver, la porte à un transfert lors du prochain mercato estival est désormais grandement ouverte pour l’international tricolore.Cette nouvelle posture des Mancuniens intervient à un moment où l’intérêt des grands clubs européens envers « La Pioche » a quelque peu baissé. Après l’avoir convoité ardemment, le Real Madrid se serait retiré de la course.Il reste la Juventus Turin, l’ancienne maison du champion du monde. Les Bianconeri sont très intéressés par l’idée d’un second mariage, mais un deal s’avère compliqué pour l’instant en raison des exigences très élevées de MU. Fabio Paratici et les autres dirigeants turinois planchent sur les différents montages possibles pour rendre ce come-back réalisable.