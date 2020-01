Lingard, l’heure du départ ?

Peut-il relancer sa carrière ?



29 - Jesse Lingard has scored just his second goal of 2019 for Manchester United, and his first in 29 appearances in all competitions since netting against Arsenal in the FA Cup in January, 307 days ago - this was his longest run without a goal at club level. Beans. pic.twitter.com/cqZ2wnEZFc

— OptaJoe (@OptaJoe) November 28, 2019

En ouvrant le score lors du dernier derby de Manchester, remporté 3-1 par les Citizens chez leurs voisins la semaine dernière en demi-finale aller de la League Cup, Bernardo Silva a marqué son deuxième but lors de ses deux derniers matchs à Old Trafford. Soit le même total que Jesse Lingard au "Théâtre des Rêves" depuis deux ans ! Une autre statistique résume encore mieux les difficultés de l’ailier de Manchester United, auteur d’une seule réalisation, en Ligue Europa, cette saison : en 2019, il n’aura pas réussi à marquer le moindre but ou à délivrer une seule passe décisive en Premier League…Un bilan famélique qui vaut à l’ex-futur prodige, aujourd’hui âgé de 27 ans, de nombreuses railleries sur les réseaux sociaux, où il a parfois pu se laisser aller. Ce qui lui a notamment valu les remontrances d’Ole Gunnar Solskjaer l’été dernier, après un dérapage sur Snapchat. En vacances à Miami avec son coéquipier Marcus Rashford, il avait déclenché une nouvelle polémique en publiant une vidéo obscène. Recadré par l’entraîneur norvégien, il n’a depuis pas réussi à se racheter sur le terrain, et sa dernière sortie, face à Manchester City, a été cataclysmique.Remplacé à l’heure de jeu, Lingard n’a plus joué depuis. Malade lors de la réception de Norwich samedi dernier, il pourrait à nouveau être absent mercredi contre les Wolves, en match à rejouer des 32emes de finale de la FA Cup. Et si on ne le revoyait plus sous le maillot de son club formateur ? Au sein des Red Devils, on aurait en tout cas peu apprécié qu’il rejoigne récemment l’écurie de Mino Raiola, l’agent de Paul Pogba qui s’est montré très critique avec MU.Un représentant qui aurait proposé le joueur, sous contrat jusqu’en 2021 avec une option d’une année supplémentaire, à plusieurs formations de Serie A selon le Daily Star, et notamment aux deux clubs milanais, de source italienne. Sans que l’on sache encore si cet éventuel transfert s’effectuerait cet hiver ou lors du mercato estival. Et si celui qui compte 24 sélections (pour 4 buts) avec les Three Lions avait besoin de quitter l’Angleterre pour relancer sa carrière ?