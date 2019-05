Pas de C1, pas de Pogba ?

Un match nul en forme de défaite. C’est ainsi que Manchester United considère le partage des points sur le terrain de Huddersfield (1-1), pourtant mauvais élève de la Premier League. Car cela officialise que les Red Devils ne peuvent plus mathématiquement intégrer le top 4 de la Premier League. Ils ne participeront donc pas à la prochaine Ligue des champions.

Et quand certains clubs misent sur une place européenne dans leur budget, avec en cas d’échec sportif des trous à combler, Manchester United a prévu dans les contrats de certaines de ses stars des baisses de salaire de l’ordre de 25% ! C’est évidemment le cas pour un Paul Pogba particulièrement critiqué ces dernières semaines. Des piques qui suivent la courbe des résultats de Manchester United. Le milieu de terrain tricolore a d’ailleurs encore été ciblé après le match du week-end…

Ole Gunnar Solskjaer a reconnu que son équipe n’avait tout simplement pas été assez efficace tout au long de la saison. Le sursaut entrevu à son arrivée a fait long feu. Il va devoir construire une équipe pour repartir à l’assaut de la Premier League. Sans doute sans Pogba. Courtisé depuis plusieurs semaines par le Real Madrid et Zinedine Zidane, le Tricolore sait que l’été sera agité et qu’il fait figure de favori pour un départ. Manchester United va sans doute devoir gérer plusieurs cas (Sanchez, Lukaku, De Gea) et tous ne seront pas envisagés de la même manière.