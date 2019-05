Pour United, c'est fini !

Quart-de-finaliste de la Ligue des champions le mois dernier, contre le Barça (0-1, 3-0), après son improbable qualification aux dépens du PSG, Manchester United ne jouera pas la plus belle Coupe d’Europe la saison prochaine. La formation d’Ole Gunnar Solskjaer n’avait pas su profiter de la venue de Chelsea (1-1), il y a une semaine à Old Trafford, pour se rapprocher du podium. Son nouveau résultat nul, à Huddersfield (1-1), dimanche, lors de l’avant-dernière journée de Premier League, tue tout espoir de finir dans le top 4.

Les Red Devils, déchaînés en début de match face au dernier du championnat, auraient pourtant mérité de mener par plusieurs buts d’écart. Mais, après une ouverture du score signée Scott McTominay (8e), ils n’ont pas su doubler la mise. Les Terriers, eux, sont parvenus à égaliser à l'heure de jeu: un incroyable dégagement de Jonas Lössl permettait à Isaac Mbenza d’inscrire son premier but cette saison (60e). MU a poussé mais a manqué d’un second souffle, Anthony Martial et Romelu Lukaku étant indisponibles. Quant à Paul Pogba, il aurait pu offrir la victoire à son équipe mais sa frappe a percuté la transversale (88e).

Si MU ne jouera absolument plus rien lors du dernier week-end de PL, Chelsea, lui, a fait un bond énorme vers la prochaine C1. Les Blues n’ont pas brillé, eux, mais ont trouvé la faille sur corner en début de seconde période, Ruben Loftus-Cheek (48e) et David Luiz (51e) marquant tous deux de la tête. Gonzalo Higuain tuait ensuite le suspense (75e). Les hommes de Maurizio Sarri sont désormais 3e devant Tottenham, avec 5 points d’avance sur Arsenal, qui reçoit Brighton dans l’après-midi. Une défaite des Gunners et la course pour le top 4 sera déjà finie...