Un coup de tonnerre. Un peu plus tôt dans la journée de ce vendredi, les chemins de l'Olympique de Marseille et de Jorge Sampaoli se sont séparés, malgré le contrat qui était en vigueur jusqu'en 2023 pour l'Argentin. Ce dernier s'est d'ailleurs exprimé sur Instagram, expliquant notamment des désaccords avec les dirigeants du club phocéen. "Mon rythme et mes objectifs ne sont pas les mêmes que ceux des dirigeants. Il n'y a rien de mal à prétendre à des choses différentes. L'important, c'est de rechercher l'excellence et de vouloir ce qu'il y a de mieux pour l'OM", a-t-il notamment écrit, sans oublier de remercier les supporters, sans qui rien "n'aurait de sens".

"C'est une question de timing"



Après Sampaoli, c'est Pablo Longoria qui a pris la parole, lors d'une conférence de presse au caractère exceptionnel. "Je tiens à le remercier pour tous les moments vécus ensemble. C'est un ami et une personne qui s'est comportée de façon honnête", a clamé le président du club phocéen à propos de l'Argentin, dans des propos retranscrits par RMC Sport. Selon le dirigeant, la question du timing a été cruciale dans la séparation des deux parties. "C'est un projet, tout le monde doit aller dans la même direction. On entre dans des moments de frictions professionnelles, pas personnelles. J'ai lu son communiqué. Il y avait de l'émotion et elle est partagée. C'est une question de timing. On a décidé que c'était la meilleure des décisions de nous séparer pour protéger le club", a-t-il justifié.

Le successeur de Sampaoli espéré avant lundi



Concernant un éventuel manque de moyens, il a réfuté cela. "Non, ce qui nous permet de jouer la Ligue des Champions c'est la stabilité économique. C'est une question importante. On a un propriétaire solide. Le niveau d'ambition doit être grand dans ce club". Un club jugé par nature comme "instable" aux yeux du président de l'OM.



Précisant que Sampaoli avait renoncé à "tous ses contrats" en partant comme un "Monsieur", Longoria a déjà anticipé la suite. "On a des conversations avec des candidats. On a un candidat en tête, c'est la piste qu'on va privilégier. On veut donner du caractère. On doit donner un projet d'évolution", a-t-il assuré, avec l'ambition de trouver le successeur de Sampaoli d'ici lundi, date du début de la préparation. Ne considérant pas le départ de Sampaoli comme "un échec" mais plutôt comme de la "sincérité", Longoria a réclamé de la patience dans un mercato "stratégique".