OM : Milik surveillé de près par la Juventus Turin

Un retour en Serie A pour Arkadiusz Milik ? L'attaquant de l'Olympique Marseille, dont le prix a été fixé à 20 millions d'euros par le club phocéen, pourrait de nouveau évoluer dans le championnat italien au cours de cet exercice 2022-2023. L'ancien élément de Naples, qu'il a quitté afin de rejoindre l'OM est en effet dans le viseur de la Juventus Turin comme l'indique La Provence, ce lundi. Resté sur le banc face à Nantes samedi soir (2-1), l'attaquant n'accepterait de quitter Marseille qu'afin de rejoindre un club évoluant en Ligue des Champions, de préférence dans un championnat qu'il connaît.

Milik, le plan B de la Juve en cas d'échec avec Depay

Cela tombe bien, la Serie A, terrain de jeu de Milik entre 2016 et 2021 à Naples, possède le profil. Et d'après des informations de La Provence, la formation entraînée par Massimiliano Allegri devrait passer à l'action sur le dossier du numéro 9 de l'OM. Concrètement, la Vieille Dame - qui peine à finaliser l'arrivée de Memphis Depay (FC Barcelone) - devrait proposer au club phocéen un prêt payant de 2 millions d'euros pour Milik. L'option d'achat, elle, devrait être de l'ordre de 8 millions d'euros. Également pisté par le Torino, autre club de Turin, le natif de Tychy pourrait voir son avenir se décider d'ici les prochains jours même si RMC souligne que le dossier concernant une possible arrivée à la Juve "n’aurait pas connu d’avancée significative ces dernières 48 heures".