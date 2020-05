OM : Le club met les choses au point concernant Villas-Boas

L'OM a proposé une prolongation de 2 ans plus une année en option pour Villas-Boas

Alors que de nombreuses rumeurs circulent depuis jeudi dernier et le départ d'Andoni Zubizarreta , l'Olympique de Marseille a tenu à mettre les choses au clair au sujet de l'avenir d'André Villas-Boas. Le club phocéen indique qu'une offre de prolongation a bien été proposée au technicien portugais, tout en en dévoilant les modalités."À la suite d’informations erronées dans la presse du jour concernant la prolongation de contrat proposée à André Villas-Boas,. Dès la semaine dernière, le Président de l’Olympique de Marseille Jacques-Henri Eyraud a évoqué avec André Villas-Boas sa volonté de lui proposer une prolongation de contrat. Dans le week-end, Frank McCourt a confirmé à André Villas-Boas être en ligne avec Jacques-Henri Eyraud et souhaiter qu’ils travaillent tous les deux aux modalités de cette prolongation", a indiqué l'OM.



"Lundi 18 en fin de journée, le club a fait parvenir à André Villas-Boas une proposition de prolongation de contrat de 2 ans (saisons 2021/22 et 2022/23) + 1 année en option (2023/24), si l’OM est qualifié en Champions League cette année-là. Depuis 20 ans l'Olympique de Marseille est un club qui a souffert d'une instabilité chronique. 24 mandats d’entraîneurs (certains entraîneurs ont eu plusieurs mandats à des périodes différentes) ont été délivrés par l’OM sur cette période. Depuis 20 ans, seuls 3 entraîneurs ont bénéficié d’un engagement contractuel de 4 ans ou plus : Didier Deschamps, Rudi Garcia et aujourd'hui André Villas-Boas avec cette proposition".



"Cela démontre tout d'abord la volonté du club de créer les conditions d’une stabilité sans laquelle rien de solide ne peut être construit sur le long terme dans le football et notamment à l'Olympique de Marseille. Cela démontre ensuite la détermination du club à investir quand il le juge nécessaire dans les conditions de la réussite sportive.

Cela démontre enfin toute la confiance du club dans les qualités de technicien d'André Villas-Boas avec lequel l'Olympique de Marseille souhaite écrire une page décisive de son histoire moderne".

Ligue 1 : Les temps forts de la saison de l'OM