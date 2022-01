Fortement impacté par les conséquences économiques de la crise sanitaire qui sévit depuis près de deux ans, l'Olympique Lyonnais est désormais limité dans ses actions de recrutement. Dernier exemple en date, ses difficultés à avancer dans le dossier Jason Denayer. Le défenseur belge dont le contrat arrive à échéance en juin prochain a des exigences auxquelles ne peut plus répondre le club de Jean-Michel Aulas.



Ne peut plus ou peut-être, ne veut plus. Si bien que selon L’Équipe, Lyon est désormais "très attentif" aux offres éventuelles qui concerneront leur défenseur international. Le quotidien explique que les négociations entre les deux parties sont tout simplement à l'arrêt car le joueur de vingt-six ans réclame un salaire mensuel dépassant les 400 000 euros en cas de prolongation. Un montant que l'OL n'est pas prêt à débourser.

Retour en Premier League ?

La possibilité d'un départ anticipé est avancée, tout comme l'éventualité d'un retour en Angleterre pour l'ancien de Manchester City. Désireux de remodeler et de renforcer une défense à la dérive, Newcastle pourrait passer à l'offensive dans les prochaines semaines.