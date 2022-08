Nicolas Pépé est de retour en Ligue 1. Ce jeudi, en marge du barrage retour de Ligue Europa Conférence face au Maccabi Tel Aviv, les Aiglons ont présenté la nouvelle recrue au public de l'Allianz Riviera. C'est dans le cadre d'un prêt d'une saison sans option d'achat en provenance d'Arsenal que l'ancien élément du LOSC entre 2017 et 2019 rejoint Nice. 3 ans après avoir marqué 22 buts en Ligue 1 et avoir été vendu aux Gunners pour la somme de 80 millions d'euros par le LOSC, Pépé a été valorisé comme un "international ivoirien explosif, passeur, dribbleur" par le communiqué officiel de Nice.

Les supporters présents au stade ont eu droit à une surprise juste avant le coup d'envoi de Nice - Tel-Aviv 🔥🔴⚫️🦅

BIENVENUE NICOLAS PÉPÉ 👇 #OGCNice



— OGC Nice (@ogcnice) August 25, 2022





Alors qu'il pourrait postuler à une éventuelle place dans le groupe pour affronter l'OM, ce dimanche lors de la 4ème journée de Ligue 1 (15 heures), Lucien Favre devrait attendre l'ailier au tournant aux côtés d'Andy Delort, Amine Gouiri ou encore Calvin Stengs. "A Nice, Pépé évoluera sous les ordres de Lucien Favre, au sein d’un club qui attend que son talent et son expérience tirent le groupe rouge et noir vers le haut. L’OGC Nice lui souhaite la bienvenue !", indique le communiqué officiel des Aiglons concernant celui qui totalise 107 apparitions en Ligue 1 pour 38 buts et 17 passes décisives.