Mickael Cuisance (Bayern) vers un prêt à l’OM

Après Pape Gueye, l’Olympique de Marseille est en passe de s’offrir un nouveau renfort intéressant en milieu de terrain. Selon le quotidien allemand Bild, les négociations sont bien avancées avec le Bayern Munich pour un prêt de Mickaël Cuisance. Ce dernier avait été identifié comme renfort potentiel dès le mois de juin par l’entraîneur olympien André Villas-Boas. L’intérêt à son égard ne s’est pas estompé. Bien au contraire, et il se peut qu’un dénouement favorable pour les vice-champions de France survienne dans ce dossier dans les prochains jours.

Cuisance serait prêt à franchir le pas

Cuisance, qui a pris part à 10 rencontres lors de sa première saison en Bavière, avait exprimé sa volonté de continuer son parcours avec la prestigieuse équipe munichoise. Mais, en même temps, il ne s’est pas privé pour exprimer son estime envers le club olympien. A 20 ans, il pourrait être soucieux d’évoluer régulièrement au plus haut niveau et c’est l’opportunité que s’apprête à lui offrir Marseille. Un challenge qui a de quoi l’enthousiasmer d’autant plus qu’il pourra de nouveau goûter à la C1. Plutôt qu’un transfert sec, c’est un prêt avec option d’achat sur lequel l’OM table pour le natif de Strasbourg en raison de ses limites financières du moment.

Le petit bijou signé Cuisance !