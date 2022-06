C'est officiel : Frédéric Antonetti n'est plus l'entraîneur du FC Metz. Le club lorrain l'a confirmé ce jeudi soir. Le technicien corse, qui avait pris les commandes des Grenats lors de la saison 2018-19, était parvenu à faire remonter le club en Ligue 1. La relégation, cette saison, au terme d'une campagne très délicate, appelle désormais un nouvel organigramme.

Metz, un nouveau staff en Ligue 2

"L'aventure commune entre le FC Metz et Frédéric Antonetti touche à sa fin. Débutée à l'été 2018, la collaboration entre les deux parties s'arrête après quatre saisons, indique le FC Metz dans un communiqué officiel. Nommé sur le banc grenat à l'aube de la saison 2018-2019, alors que le club venait d'être relégué au sein du deuxième échelon français, Frédéric Antonetti avait pour mission de faire retrouver l'élite nationale au FC Metz. Cet objectif fixé par le président Bernard Serin a été rapidement atteint. Douze mois plus tard, la formation mosellane remportait son quatrième titre de Champion de Ligue 2 et oblitérait ainsi son ticket pour l'étage supérieur."

"Le deuxième objectif pour le natif de Venzolasca était d'installer durablement le FC Metz en Ligue 1, poursuit le club. Dans un premier temps, le club est parvenu à obtenir deux maintiens de suite en terminant à la 15ème position en 2019-2020 puis la 10ème en 2020-2021, soit le meilleur classement des Grenats, en Ligue 1, depuis la saison 1998-1999. En revanche, la passe de trois n’a malheureusement pas été atteinte. À l'issue de l'exercice 2021-2022, et malgré une fin de saison remplie d'espoir, la troupe emmenée par Frédéric Antonetti n'est pas parvenue à renouveler son bail au sein de l'élite du football français."

Metz exprime néanmoins sa reconnaissance à l'égard de Frédéric Antonetti, qui est apparu très affecté après cet exercice. "Le technicien corse passé également par le LOSC, le SC Bastia, l'OGC Nice, le Stade Rennais ou encore l'AS Saint-Etienne aura marqué une page de l’histoire du club grenat puisqu’il détient le record de longévité sur le banc messin au 21ème siècle. Le FC Metz tient à remercier Frédéric Antonetti pour ses années communes et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière", conclut le club.