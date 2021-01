Au bout de dix ans de bons et loyaux services, Raphaël Varane envisagerait de quitter le Real Madrid pour relever un nouveau challenge. C’est ce que révèle le quotidien espagnol Sport, en indiquant que l’international français juge le moment idéal pour changer d’air. Son contrat expire en 2022 et un transfert à l’issue de la saison en cours pourrait arranger les différentes parties.

Un départ pour se relancer ?



Âgé de 27 ans, Varane ne réalise pas sa meilleure saison sous le maillot des merengue. L’ancien lensois a même commis plusieurs erreurs qui ont été préjudiciables à son équipe. Zinédine Zidane, l’entraineur, continue de le soutenir et lui faire confiance, mais il semble évident que le champion du monde peine à retrouver son niveau d’il y a quelques années. Un transfert dans un autre grand club européen pourrait éventuellement l’aider à se relancer.





Il y a de cela quelques années, Varane avait fait objet d’un sérieux intérêt de la part de Manchester United. Se sentant très bien à Madrid à l’époque, il avait décliné l’approche des Red Devils et a choisi de continuer à Bernabeu. Un choix qu’il ne doit pas vraiment regretter, puisqu’il fait désormais partie des joueurs qui ont marqué le plus prestigieux club espagnol et avec un palmarès à faire jalouser plus d’un. Il compte notamment trois Liga et quatre Ligue des Champions à son actif.