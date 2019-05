Mercato Séville: Bourigeaud pisté ?

Le Séville FC n'a pas encore d'entraîneur (Rudi Garcia tiendrait la corde), mais son directeur sportif Monchi est déjà sur le pont pour le mercato estival. Selon Estadio Deportivo, le club andalou suit de très près la situation de Benjamin Bourigeaud au Stade Rennais. Le milieu de terrain des Rouge et Noir serait l'une des priorités de recrutement de Monchi, revenu au sein de la formation qui l'a révélé en mars dernier. Bourigeaud, 25 ans, était l'un des cadres de Rennes cette saison, où il a inscrit 8 buts et délivré 6 passes décisives sous les ordres de Sabri Lamouchi et Julien Stéphan. Sa valeur est estimée à environ 12 millions d'euros.