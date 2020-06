Mercato : Pogba parti pour rester ? Marcos Paulo pour remplacer Rémy ?

Les rumeurs loin d’être fiables



Pogba parti pour rester à Manchester United ? Il y a peu de temps encore, le milieu de terrain français de 27 ans opéré à une cheville en début d'année semblait se diriger vers un départ. Le nom du Francilien sacré champion du monde avec les Bleus en Russie il y a deux ans revenait notamment avec insistance du côté du Real Madrid, l'entraîneur français des Merengue Zinédine Zidane n'ayant jamais caché son intérêt pour l'ancien joueur de la Juve. Pourtant, alors qu'ils semblaient prêts juste avant le confinement à le céder, au Real ou ailleurs, contre un chèque de cent millions d'euros, les Red Devils, à en croire L'Equipe, auraient revu leur position depuis le retour (très convaincant) de Pogba sur les pelouses de Premier League. Comme il l'avait fait l'été dernier lorsque le joueur acheté 110 millions d'euros à la Juve il y a quatre ans avait fait pression pour partir à Madrid, les dirigeants mancuniens, d'après le quotidien, devraient donc de nouveau bloquer le Frenchy, sous contrat à ce jour jusqu'en juin 2021. Comme pour encore mieux le convaincre de rester, ils pourraient même lui proposer très vite de prolonger.

Les rumeurs fiables



Voilà qui devrait beaucoup plaire à Dijon. Prêté la saison dernière en Bourgogne par la Juventus Turin, Stephy Mavididi (22 ans) devrait toujours évoluer dans le Championnat de France la saison prochaine. Après avoir été longtemps dans le viseur de Lille, le jeune attaquant anglais devrait finalement prendre la direction de l'Hérault, où il serait attendu en début de semaine pour s'engager en faveur de Montpellier pour un montant avoisinant les 5 millions d'euros. Soit la même somme qu'aurait dû débourser Dijon pour lever l'option d'achat du joueur. Le DFCO avait décidé de ne pas le faire, l'attaquant auteur de 5 buts en 24 matchs de L1 leur ayant fait part de son souhait de découvrir la... Premier League. A l'arrivée, c'est du MHSC et pas du tout d'un club anglais que Mavididi devrait défendre les couleurs à l'avenir. Son retour à Dijon s'annonce très chaud.





Si Mavididi devrait passer sa deuxième année de suite en France, Marcos Paulo (19 ans), lui, pourrait découvrir la L1 la saison prochaine. D'après Foot Mercato, le jeune attaquant de Fluminense devrait débarquer très vite à Lille, appelé à perdre Loïc Rémy, en partance pour l'Italie et Benevento, mais aussi le jeune buteur nigérian Victor Osimhen. Présenté comme une réelle pépite, le Brésilo-Portugais également suivi par Marseille et Lyon et dont le nom avait même circulé récemment du côté du... FC Barcelone pourrait rejoindre le LOSC dans le cadre d'un contrat de quatre ans (avec option pour une année de plus), le tout pour un transfert estimé à 15 M€, bonus non compris. D'après nos confrère, Lille et et Fluminense aurait trouvé un terrain d'entente ces dernières heures pour le jeune international portugais, auteur cette saison de 11 buts en 45 rencontres.

Ça va se faire

Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, mais cela devrait l'être de nouveau très vite. A en croire nos confrères de Foot Mercato, Billy Koumetio (17 ans) devrait en effet signer chez les Reds son premier contrat professionnel. Le jeune défenseur central formé à l'OL a rejoint Liverpool en janvier dernier. Pas encore apparu en championnat (la faute notamment à une blessure qui l'a éloigné trois mois des terrains), l'international français U18 a en revanche déjà eu sa chance avec l'équipe première, en novembre dernier contre Arsenal pour le compte de la Carabao Cup. Assez pour taper dans l’œil de Jürgen Klopp, qui souhaiterait très vite intégrer l'ancien ailier gauche au groupe professionnel. C'est dans ce sens que l'ancien joueur d'Orléans, uniquement aspirant pour le moment, devrait très vite signer pro.