Keane : « Pogba peut mener Manchester United vers la gloire »

C’est connu dans le football ; les consultants changent parfois d’avis comme de chemise. Roy Keane, l’ancien joueur charismatique de Manchester United, ne portait pas vraiment Paul Pogba dans son cœur. À maintes reprises, il l’a même égratigné sur les plateaux TV, en pointant du doigt notamment son manque prétendu d’investissement. Mais, depuis, l’opinion de l’Irlandais a évolué. Séduit par les prestations du Français depuis son retour à la compétition, il estime qu’il est celui qui peut mener les Diables Rouges vers les sommets pour peu qu’il se montre régulier dans ses prestations. «La clé pour lui, s'il veut devenir un joueur vraiment important pour Man United, c'est la constance. Ce n'est pas bon de se présenter uniquement toutes les deux ou trois semaines et de produire votre moment de magie. Je pense qu'il est plus que capable de le faire, il l'a déjà fait auparavant. Mais qu’il le fasse semaine après semaine et aider Man United à concourir pour les titres. J'ai beaucoup d’estime pour lui. Je pense que c'est un garçon talentueux », a-t-il déclaré à l’Irish Independent.

"S'il est irréprochable sur le terrain, personne ne le critiquera"

Tout en louant le champion du monde pour son retour en grâce, Keane a tout de même affirmé qu’il ne retirait rien par rapport à ce qu’il a pu dire auparavant. Pour lui, qui aime bien châtie bien et ses propos incendiaires traduisaient une exigence importante à son endroit : « Les gens savent que c’est un talent exceptionnel, mais pour une raison quelconque, il n'a pas encore performé à son meilleur avec MU. Il a évidemment eu le problème des blessures cette saison. Ce n'est pas parce qu'un joueur traverse une période difficile qu'il ne donne pas tout. Parfois, un joueur peut signer quelques coups d’éclat. Les joueurs perdent un peu de confiance. Tout le monde se met souvent à critiquer Pogba pour ses activités hors du terrain, mais permettez-moi de vous dire que si Pogba faisait gagner semaine après semaine pour United, on tolérerait son activité hors du terrain et son activité sur les réseaux sociaux. »