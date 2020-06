Après avoir connu la France, l’Angleterre et l’Espagne, Loïc Rémy va découvrir un troisième championnat la saison prochaine : la Serie A. Selon L’Equipe et Sky Sports, l’attaquant du LOSC, âgé de 33 ans, va signer pour trois ans avec Benevento, le club entraîné par Fiippo Inzaghi, qui va être promu dans l’élite italienne (le club situé près de Naples comptait 23 points d’avance sur son dauphin Spezia avant la 31eme journée qui se déroulait ce lundi soir).

Loïc Rémy arrive en fin de contrat avec le club nordiste ce mardi, mais les dernières rumeurs faisaient état d’une prolongation de deux ans quasi-actée. Cependant, l’international français (30 matchs, 7 buts) a changé d’avis et semble désormais décidé à rejoindre l'Italie. Selon L’Equipe, il est même déjà venu dire au revoir à ses coéquipiers lillois ce lundi.

Rémy a relancé sa carrière au LOSC

Arrivé il y a deux ans à Lille, Loïc Rémy a pu relancer sa carrière dans le Nord, après plusieurs saisons difficiles (0 but en 8 matchs avec Crystal Palace en 2016-17, 6 buts en 13 matchs avec Las Palmas puis 3 buts en 11 matchs avec Getafe en 2017-18). Sous le maillot du LOSC,(dont 4 en Ligue des Champions, compétition qu’il n’avait plus disputée depuis 2016 avec Chelsea) et. Benevento sera le douzième club de ce globe-trotter du football.