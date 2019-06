Mercato Monaco: Le fils de Thuram file à Nice

Nice a officialisé lundi la signature du jeune milieu de terrain, international français U18, qui paraphera donc son premier contrat professionnel chez les Aiglons et rejoindra l’effectif de Patrick Vieira le 1er juillet.

"Khephren possède de très grandes qualités et c’est en plus un garçon travailleur, apprécie Gilles Grimandi, directeur technique du Gym, sur le site du club. Il a très vite été convaincu que son épanouissement en tant que joueur passerait par le fait de gagner du temps de jeu dans une équipe qui pratique un football de possession et dans un club qui n’hésite pas à donner sa chance aux jeunes joueurs."