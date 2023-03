Vers un exil pour Mason Greenwood ? Relaxé après avoir été accusé de tentative de viol, le joueur des Red Devils ne sait pas de quoi sera fait son avenir avec le club anglais. Une réunion entre la direction mancunienne et le natif de Wibsbey n’a pas semblé avoir fait évoluer sa situation. Pour rappel, le mancunien est toujours suspendu par son club. D’autres formations ont déjà fait part de leur intérêt pour rapatrier le joueur âgé de 21 ans. Courtisé par plusieurs équipes chinois, Mason Greenwood pourrait rebondir en Turquie cet été.

En effet, selon les informations de The Sun, plusieurs clubs turcs auraient tapé à la porte du joueur anglais. Trouver un accord avec Manchester United ne sera pas une chose difficile tant l’international avec les Three Lions est poussé vers la sortie. De plus, le club mancunien aurait bien envie d’économiser son salaire (4,56 M€ par an). Plus que jamais, un départ pourrait être bénéfique pour toutes les parties du dossier.