Manchester United tombe d’accord avec Jadon Sancho

Le feuilleton Jadon Sancho devrait bel et bien animer ce dernier mois de mercato. Alors que les rumeurs s’étaient calmées à ce sujet, Dortmund calmant le jeu et l’international anglais ne souhaitant pas partir au clash avec son club, voilà que tout repart de plus belle depuis quelques jours. Ole Gunnar Solskjaer serait particulièrement attaché à ce dossier et a visiblement obtenu une première victoire : selon la BBC, les Red Devils sont tombés d’accord avec la pépite britannique en ce qui concerne le salaire et les commissions d’agents d’un éventuel contrat.

Dortmund inflexible sur le prix pour Sancho

Le plus dur reste désormais à faire, à savoir convaincre Dortmund de lâcher sa star. Des sources proches du club allemand aurait indiqué à la BBC que les Jaune et Noir ne baisseraient pas leur prix de vente, à savoir 100 millions de livres minimum (environ 110 millions d’euros). Mais la formation de Lucien Favre aurait besoin de liquidités et la pression pourrait donc s’accroître à l’approche de la date limite de ce mercato. United, de son côté, a été impacté comme tout le monde par la crise liée au Covid-19 et se tournera vers d’autres pistes si le prix demandé ne baisse pas.

Jadon Sancho, 20 ans et déjà grand !