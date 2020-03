Manchester United est optimiste pour la signature de Jadon Sancho (Dortmund)

Jadon Sancho, l’excellent ailier anglais et qui figure parmi les joueurs les plus décisifs en Europe cette saison, a un contrat avec Dortmund qui s’étend jusqu’en 2022. Il n’est pas sur le départ et son club n’a pas particulièrement l’intention de le laisser filer. En dépit de cette situation, les échos en provenance d’Angleterre suggèrent que Manchester United est bien parti pour le recruter l’été prochain. Les Red Devils seraient même très confiants quant à leurs chances de parvenir à leurs fins sur ce dossier.

Man City ne serait plus dans la course pour Sancho

C’est le quotidien The Mirror qui a révélé cette information vendredi, en indiquant que MU seraient prêts à payer jusqu’à 150M€ pour le talentueux ailier de 19 ans. Et ils auraient la voie libre pour accélérer sur ce dossier vu que Manchester City, un temps très intéressé par l’international anglais, se serait retiré de la course. L’éventuelle suspension de deux ans de Ligue des Champions va contraindre les Eastlands à limiter les emplettes durant le mercato.