Manchester united : Accord pour Sancho ?

Le transfert de Jadon Sancho, l’un des grands espoirs du football anglais, à Manchester United se précise. À en croire une information divulguée par The Sun ce lundi, l’ailier de Manchester United a été séduit par les conditions d’engagement que lui a soumis le club phare de Premier League. Le salaire, les primes et la durée de son contrat étaient à la hauteur de ses demandes et il est donc disposé à faire le grand pas et entamer sa première expérience dans le championnat anglais. Il ne resterait désormais plus aux responsables de MU qu’à s’entendre avec leurs homologues du BVB.

Dortmund ne le bradera pas

Les dirigeants du Borussia ne sont pas particulièrement opposés au départ de leur star. Malgré le poids important qu’a eu ce dernier dans la bonne saison qu’ils ont effectué, ils sont disposés à le libérer si un club y met le prix.Si personne ne s'aligne devant cette demande, ils seraient très heureux de conserver leur joueur. Ils travailleraient d’ailleurs dès maintenant sur une éventuelle prolongation de contrat, avec une revalorisation salariale à la clé. Mais nul doute que les capacités budgétaires des Allemands sont incomparables avec celles des Mancuniens.