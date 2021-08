Lukaku, visite médicale programmée

Un nouveau transfert retentissant se prépare presque en silence du côté de la Premier League. Tandis que la majeure partie des regards est actuellement tournée vers le FC Barcelone dont Lionel Messi devrait quitter le giron après vingt-et-un ans de présence, Chelsea s'active pour s'offrir les services d'un attaquant de renom.

Et les Blues ont décidé de tout miser sur un ancien de la maison, Romelu Lukaku. Champion de Serie A avec l'Inter Milan la saison passée, l'international belge est plus proche que jamais d'un retour en Premier League, deux ans après son départ de Manchester United. D'après The Athletic, Lukaku va passer sa visite médicale ce dimanche avant de parapher son contrat, si tout va bien.

Vente forcée pour l'Inter

En manque de liquidités, l'Inter est presque obligée de se séparer de ses meilleurs joueurs. Avec Romelu Lukaku, l'équipe transalpine devrait recevoir une somme avoisinant les 115 M€. L'an passé, l'attaquant belge a claqué trente buts et offert dix passes décisives en quarante-quatre matchs, toutes compétitions confondues.