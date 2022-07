Pablo Longoria et les recruteurs de l'Olympique de Marseille ont beau se démener, il ne se passe pas grand chose pour leur club en ces premières semaines du mercato estival. Après le départ surprise de l'entraineur Jorge Sampaoli, rapidement remplacé par Igor Tudor, l'objectif est de renforcer un effectif qui s'apprête à disputer la Ligue des champions la saison prochaine. Mais pour l'heure, les pistes ne donnent rien. Pour autant, l'espoir demeure et une nouvelle idée a surgi.



Il s'agirait donc de Tiémoué Bakayoko. Selon la Gazzetta dello Sport, Marseille est particulièrement intéressé par le joueur de Chelsea qui ne parvient pas à s'imposer chez les Blues depuis son arrivée en 2017. Le milieu tricolore enchaîne les prêts saison après saison, lui qui est ainsi passé par l'AC Milan, l'AS Monaco et le Napoli depuis qu'il appartient à Chelsea. Sous contrat jusqu'en juin 2023, il n'entre toujours pas dans les plans de Thomas Tuchel.

Encore à la relance



La presse italienne se fait donc le relais de l'intérêt marseillais pour celui qui pourrait profiter de l'occasion pour tenter une énième fois de se relancer. Reste désormais à savoir si le challenge plaira au natif du quatorzième arrondissement de Paris. Et si tel est le cas, Marseille et Chelsea devront s'entendre sur le type de contrat. L'éventualité d'un prêt avec option d'achat pourrait satisfaire tout le monde.