Ligue 1 : Le FC Nantes officialise l'arrivée de Moussa Sissoko

Le milieu de terrain de 32 ans (71 sélections en bleu, 2 buts) s'est engagé avec le club nantais jusqu'en 2024, alors qu'il lui restait encore un an de contrat avec Watford, relégué en deuxième division, selon un communiqué du club. "Capable d’évoluer comme milieu relayeur, plus défensif ou encore en tant que piston droit, la première recrue de l’été sera à coup sûr, un renfort de poids pour l’effectif nantais", s'est réjoui le club dans un communiqué. Formé à Toulouse, Moussa Sissoko avait quitté la France pour l'Angleterre et Newcastle en 2013. En près d'une décennie outre-manche, il a également évolué à Tottenham pendant cinq ans.

Avec les Spurs, il devient vice-champion d'Angleterre en 2017 et dispute deux ans plus tard la finale de la Ligue des champions, perdue 2-0 contre Liverpool. Sissoko compte 71 sélections en Bleu, avec une première cape en octobre 2009. La dernière remonte au 28 juin 2021, où il a disputé une partie du huitième de finale de l'Euro-2020 perdu face à la Suisse aux tirs aux buts. Réserviste pour la Coupe du monde 2018, il portait auparavant le costume de titulaire durant l'Euro-2016 en France et a notamment brillé durant la finale perdue contre le Portugal (1-0).

L'arrivée du milieu de terrain est une jolie opération après le départ de sept de ses joueurs, notamment Randal Kolo Muani, son meilleur buteur de la dernière saison (12), qui a rejoint l'Eintracht Francfort. Le FC Nantes disputera la Ligue Europa en septembre, grâce à sa victoire en Coupe de France contre Nice la saison dernière. Six autres départs ont déjà été officialisés: Osman Bukari (Etoile rouge de Belgrade), Willem Geubbels (retour de prêt à Monaco), Kalifa Coulibaly (libre), Jean-Kevin Augustin (Bâle), Wylan Cyprien (retour de prêt à Parme) et Roli Pereira(Sochaux).